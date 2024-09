Maltempo: Schlein, ‘ristori Meloni mai arrivati, da destra sciacallaggio elettorale’**

agenzia

Roma, 19 set. “Mentre gli amministratori dell’Emilia Romagna hanno passato la notte a gestire l’emergenza, la destra di governo, comoda comoda da Roma, preparava lo sciacallaggio a cui stiamo assistendo. Uno sciacallaggio senza precedenti per meri fini elettorali”. Così Elly Schlein al Tg3.

“Tutti i fondi del commissario sono stati già impegnati, la regione ha avviato 402 interventi di ripristino di cui 130 già completi e 158 che sono in corso. Sono gli ultimi che possono parlare. Ce la ricordiamo tutti Giorgia Meloni con gli stivali nel fango a fare un’inutile passerella più di un anno fa a promettere ristori al 100% che non sono mai arrivati”. Sulla nomina del generale Figliuolo a commissario per l’alluvione dello scorso anno, la segretaria del Pd osserva: “E’ stata un scelta politica dettata dal tentativo di politicizzare l’alluvione come stanno riprovando a fare vergognosamente oggi a pochi settimane dalle elezioni regionali. Persero due mesi per nominare un commissario, hanno voluto a tutti i costi centralizzare e oggi scaricano tutte le responsabilità sugli amministratori locali. E’ una vergogna ed è senza precedenti”.