Maltempo stacca la croce in ferro dalla chiesa di Empoli

Interventi a Fucecchio e Vinci per rami e oggetti pericolanti

EMPOLI (FIRENZE), 03 AGO – Anche l’Empolese Valdelsa (Firenze) è stato interessato dall’ondata di maltempo che sta attraversando in queste ore la Toscana. I vigili del fuoco sono intervenuti in particolare nei comuni di Empoli, Fucecchio e Vinci per il forte vento e il temporale che si è abbattuto sul territorio nel pomeriggio. Diversi gli interventi di messa in sicurezza di rami e oggetti pericolanti. L’area più colpita è Empoli, dove la croce in ferro in cima alla Collegiata nel centro si è staccata. La croce è stata recuperata poco dopo e non avrebbe causato danni. La croce è stata rimossa dai vigili del fuoco e consegnata al preposto della Collegiata. Si registrano anche alcuni alberi caduti in varie zone della città e tegole in strada nella centrale piazza Farinata degli Uberti. Alcune strade sono state transennate e nelle prossime ore sarà attivo il servizio comunale di rimozione di rami e alberi. La Protezione Civile ha coordinato gli interventi e le squadre delle associazioni sono intervenute ovunque insieme alla municipale. C’è stata la caduta di una pianta ad alto fusto in via Arnolfo di Cambio sulla pensilina di un parcheggio, ma non risultano persone coinvolte. Inoltre in via Cesare Battisti è stato messo in sicurezza il tetto di un’abitazione.

