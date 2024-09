Maltempo: Taruffi (Pd), ‘governo metta risorse anziché fare sciacallaggio’

agenzia

Roma, 20 set. “Il Governo, invece di attaccare sindaci e regioni e fare propaganda e sciacallaggio, deve mettere risorse vere sulla prevenzione e questo non sta avvenendo. Anzi tre giorni fa, la Presidente del Consiglio è andata a Confindustria ad affermare che il tema del cambiamento climatico non è una urgenza”. Così Igor Taruffi della Segreteria nazionale del Pd ospite ad Agorà.

“Il Governo – sottolinea l’esponente dem – dovrebbe mettere a disposizione risorse straordinarie per interventi straordinari, perché siamo di fronte a un evento, che insieme a quello dell’anno scorso, ha una portata storica. Lo ha affermato il Capo della Protezione Civile: sono eventi straordinari che si sono ripetuti in sedici mesi, in un giorno è caduta la pioggia che cade in sei mesi”.