Maltempo: violente piogge ieri sera su Milano, albero di 20 metri trancia linee tram 12 e 14

Milano, 22 giu. Una breve ma violenta ondata di maltempo ieri sera si è abbattuta intorno alle 19.40 su Milano mettendo a dura prova i vigili del fuoco del Comando di via Messina. Un centinaio le chiamate di soccorso giunte al centralino quasi tutte riguardanti alberi pericolanti. Non si registrano feriti o persone coinvolte. Il dispositivo di soccorso ha messo in campo le squadre sia di vigili permanenti che volontarie a supporto. Il maltempo ha interessato prima la zona nord ovest del capoluogo lombardo per poi spostarsi ad est di Milano.