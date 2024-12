Maltempo: Zanella (Avs), ‘permesso climatico per chi non può raggiungere lavoro’

agenzia

Roma, 9 dic “Ormai i fenomeni di maltempo devastante si susseguono creando difficoltà anche di spostamento per le popolazioni. Per questo è necessario provvedere a finanziare un fondo per il ‘permesso climatico’, per consentire l’assenza dal lavoro a chi non può muoversi per cause legate all’emergenza del maltempo. Sembra che questa sia di nuovo la situazione in cui rischia di trovarsi l’Emilia Romagna in queste ore”. Lo afferma la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.