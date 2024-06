Maltempo: Zanella, ‘serve dichiarazione stato di crisi climatica’

agenzia

Roma, 30 giu. “Dove sono i corvi della transizione green? Alluvioni, siccità, sbalzi termici: credete siano frutto di cosa, se non dell’insostenibilità del surriscaldamento del pianeta che nel nostro Paese è anche più feroce? Giorgia Meloni accusa noi ambientalisti perché lei non fa niente contro l’emergenza climatica, non ha il coraggio di dire al Paese la gravità della situazione. Salvini si dice attento agli eventi in corso ma non si autodenuncia per lo spreco di soldi per inutili piste da bob o per un ponte che non verrà mai fatto! Servono urgenti provvedimenti di contrasto a cominciare dalla dichiarazione dello stato di crisi climatica. Avrà questo coraggio Meloni o lo sfodera solo quando deve attaccare la stampa?”. Così Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA