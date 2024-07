Maltrattamenti in asilo su 35 bambini, tre arresti

agenzia

Ai domiciliari nel Milanese la titolare e due educatrici

MILANO, 24 LUG – Sono finite agli arresti domiciliari, in un’inchiesta del Nucleo investigativo dei carabinieri, la titolare e due educatrici di un asilo nido nel Milanese per maltrattamenti aggravati nei confronti di 35 bambini di un’età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni. L’asilo era già stato oggetto di analoghe indagini da parte dei carabinieri di Legnano, a seguito delle quali, nel gennaio del 2023, la stessa titolare e altre 5 educatrici erano state sottoposte alla misura cautelare dell’obbligo di firma con il divieto di esercizio della professione per 12 mesi.

