Mamma, ‘giustizia per Sara,trovare responsabilità se ci sono’

agenzia

'Fin'ora c'è stato silenzio, necessario per dolore così grande'

(V. ‘Femminicidio Sara, Corte chiude processo…’ delle 10.46) (ANSA) – MESSINA, 10 SET – “Fin’ora c’è stato silenzio, necessario per un dolore così grande, ma siamo qui per dare giustizia a Sara. Perché Sara deve avere giustizia: vogliamo la verità. Se ci sono responsabilità, allora si trovino. La sua luce continuerà a illuminarci perchéLei era amore e continuerà a dare amore” . Lo ha affermato Concetta Serrano Spagnolo, mamma di Sara Campanella, dopo la sentenza della Corte d’assise di Messina del processo a Stefano Argentino, suicida nel carcere di Gazzi dove l’imputato, reo confesso, era detenuto per il femminicidio della giovane studentessa universitaria. Alla domanda se c’è una persona a cui si riferisse, la mamma di Sara ha replicato: “non mi esprimo, ci saranno i miei avvocati che stabiliranno tutto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA