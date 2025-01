Mamma ricorda Regeni nel giorno del compleanno,’37 non compiuti’

agenzia

In una foto lo striscione che chiede verità appeso a un balcone

TRIESTE, 15 GEN – Giulio Regeni oggi avrebbe compiuto 37 anni. A ricordarlo con un post sui social è la madre, Paola Deffendi, che pubblica la foto di un’abitazione al cui balcone è appeso uno striscione giallo ‘Verità per Giulio Regeni’, seminascosto da alberi e rami con fioriture sempre di color giallo. La foto è accompagnata dalla data del 15 gennaio e dalla scritta ’37 non compiuti!’; a ancora l’hashtag #giallogiulio. Anche l’account collettivo Giulio siamo noi dedica un post sui social al giovane ricercatore friulano: “Ai tuoi 37 anni non compiuti, alla tua vita strappata ai tuoi affetti promettiamo il nostro impegno costante fino a quando non ci sarà piena verità e giustizia. #VeritaeGiustiziaperGiulio #15gennaio”. A febbraio 2024 è iniziato, davanti alla prima Corte d’Assise di Roma, il processo a carico di quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Regeni nel gennaio del 2016 al Cairo.

