Mandelli confermato alla guida della Federazione farmacisti

ROMA (ITALPRESS) – Andrea Mandelli é stato confermato presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) per il quadriennio 2025-2029. La proclamazione é avvenuta ieri, al termine delle elezioni per il rinnovo delle cariche del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori. Altissima la partecipazione al voto, al quale hanno preso parte 97 ordini provinciali su 100, esprimendo una scelta nel segno della continuitá. Oltre alla conferma di Andrea Mandelli alla presidenza, il nuovo Comitato Centrale ha confermato Luigi D’Ambrosio Lettieri nel ruolo di vicepresidente, Maurizio Pace alla carica di segretario e Mario Giaccone a quella di tesoriere. Completano la composizione del Comitato Centrale: Luciano Diomedi, Andrea Giacomelli, Giuseppe Guaglianone, Maximin Liebl, Paolo Manfredi, Maurizio Manna, Angela Daniela Musolino, Gianfranco Picciau, Francesco Rastrelli, Federico Realdon e Giovanni Zorgno. “Rivolgo un sentito grazie a tutti i colleghi per le attestazioni di stima e di affetto ricevute. Per me é un onore e un grande orgoglio continuare a rappresentare i 105mila farmacisti italiani; continueró a svolgere questo ruolo mettendo le mie energie e le mie competenze al servizio di tutta la comunitá professionale per proseguire il percorso straordinario di evoluzione che ci ha visti protagonisti in questi anni, avendo sempre ben saldo l’obiettivo di rafforzare il nostro ruolo e le nostre competenze per apportare valore al Ssn, a beneficio dei cittadini”, ha dichiarato Mandelli. La tornata elettorale ha rinnovato anche le cariche del Collegio dei Revisori, con le nomine di Anna Olivetti e Roberto Pennacchio come membri effettivi, e di Sigismondo Rizzo nel ruolo di supplente. “La Federazione – ha aggiunto Mandelli – potrá contare su una squadra competente e coesa per affrontare le sfide future che ci attendono. L’ulteriore consolidamento della farmacia dei servizi, che valorizza la prossimitá dei farmacisti e il rapporto fiduciario con il cittadino-paziente, patrimonio inestimabile della nostra professione; la promozione di nuovi modelli formativi sempre piú avanzati e coerenti con i bisogni professionali dei farmacisti; l’incremento delle risorse e delle tutele destinate ai farmacisti specializzandi; la piena integrazione delle tecnologie digitali nel nostro lavoro quotidiano per offrire servizi sempre piú all’avanguardia. Come Federazione, continueremo a guardare all’innovazione e alla sostenibilitá come due aspetti centrali per il futuro della professione e per il contributo che possiamo dare al Paese. Continueremo a portare stimoli e ad essere aperti al confronto con tutti gli attori del sistema salute per costruire una sanitá piú efficiente e sostenibile, centrata sulle esigenze reali dei pazienti. A tutti gli eletti – ha concluso Mandelli – va la mia gratitudine per aver scelto mettere il proprio tempo e la propria esperienza a disposizione degli interessi comuni della categoria, in un momento storico di grande impegno per la professione. Il dialogo aperto e la collaborazione continueranno a guidarci nel prossimo quadriennio. Insieme, continueremo a evolverci per il bene della professione, ma soprattutto per offrire assistenza e servizi sempre piú concreti e utili ai cittadino, assicurando un supporto costante al Ssn”. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Fofi- ads/com 10-Feb-25 12:01

