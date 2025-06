Manfredi: “Prevenzione è una sfida culturale”

agenzia

Il sindaco di Napoli e presidente Anci, 'dimensione trasversale che richiede nuove visioni e alleanze tra sanità, scuola, ricerca e amministrazioni locali'

Napoli, 16 giu. (Adnkronos Salute) – “La prevenzione non è solo una strategia sanitaria, ma è una vera sfida culturale, che interpella il modo in cui noi organizziamo i servizi. E’ una dimensione trasversale che richiede nuove visioni e alleanze tra sanità, scuola, ricerca e amministrazioni locali”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, durante il suo intervento agli Stati generali della prevenzione, in corso nel capoluogo campano. “L’Anci – ha sottolineato – è fortemente impegnata nel costruire e rafforzare percorsi di collaborazione con tutti i livelli istituzionali affinché possiamo dotare di strumenti e risorse i Comuni italiani in prima linea nel promuovere salute, sport e stili di vita sani nella più ampia integrazione sociosanitaria”. “Il Sud Italia mostra ancora oggi un’offerta insufficiente di servizi di prevenzione, tutto ciò rende ancora più urgente investire in prevenzione come leva di equità e sviluppo”, ha concluso Manfredi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA