Manfredi, tifoseria Napoli manterrà correttezza e sportività

agenzia

'Ringrazio sindaca Lecce per attenzione a match di domani'

NAPOLI, 02 MAG – “Ringrazio la Sindaca di Lecce per l’attenzione dedicata al match di domani col Napoli. Sono certo che la tifoseria azzurra accoglierà l’invito a mantenere ancora una volta un comportamento all’insegna di correttezza e sportività, per garantire spettacolo in campo e fuori”. Lo scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

