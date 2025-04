Mangia un panino al ristorante, muore studentessa Erasmus

agenzia

E' accaduto a Roma, ipotesi shock anafilattico.Indaga la Polizia

ROMA, 03 APR – Una studentessa Erasmus americana di 21 anni è morta ieri in strada a Roma dopo aver mangiato un panino in un ristorante. La ragazza, poco dopo aver mangiato, ha iniziato a sentirsi male, presumibilmente per una reazione allergica. Era in compagnia di alcune amiche. Inutili i tentativi di salvarla. Sarebbe deceduta per uno shock anafilattico. Sulla vicenda indaga la polizia. La studentessa si è sentita male dopo aver mangiato un panino in un locale di via Giovanni De Agostini, al Pigneto. Insieme alle amiche è corsa verso la struttura per studenti Erasmus che la ospitava per prendere il farmaco. Raggiunto il parcheggio della residenza ha avuto una crisi respiratoria. Inutili i soccorsi per lei con il massaggio cardiaco. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Porta Maggiore. L’ipotesi è che la ragazza non sia riuscita a comunicare al personale del ristorante, a causa della lingua, a cosa fosse allergica.

