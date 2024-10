Manovra: Appendino, ‘ci stanno riportando ai tagli di Monti’

agenzia

Roma, 9 ott. “Ci stanno riportando ai tagli del governo Monti. Vi ricordate quando qualche mese fa dicevamo che Meloni e Giorgetti avevano accettato un patto di stabilità e crescita che era un cappio al collo per l’Italia? Purtroppo avevamo ragione e ora vediamo gli effetti: una manovra in arrivo piena di tagli e tasse aumentate su tutto. E i sacrifici continuano a farli gli italiani”. Lo ha scritto la vicepresidente e deputata del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, in un post sui suoi canali social.

