Manovra: Bagnai (Lega), ‘sentiero stretto ma ci sarà riflessione su acciaio’**

Roma, 29 ago. – Il governo farà una riflessione su eventuali interventi da mettere a terra in manovra per far fronte alla crisi dell’acciaio. Lo ha spiegato all’Adnkronos Alberto Bagnai, deputato della Lega e vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, uscendo dal confronto convocato dai sindacati metalmeccanici sull’ex Ilva con le forze politiche. “I sindacati hanno chiesto un impegno piu incisivo da parte dello Stato” sul tema della risorse.