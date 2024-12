Manovra: Barelli, ‘da Fi obiettivo mantenere in ordine conti Stato per crescita’

agenzia

Roma, 18 dic. “È terminato un lavoro molto importante” sulla manovra, “in una situazione che per Forza Italia deve innanzitutto mantenere in ordine i conti dello Stato. Su questo ci si è confrontati con tutti i partiti della maggioranza, ma la barra di Forza Italia è che i conti dello Stato rimangano in ordine per incrementare ulteriormente la credibilità che il nostro Paese ha raggiunto in questi difficili anni”. Lo dice Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, durante la conferenza stampa per fare il punto sulla manovra.