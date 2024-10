Manovra: Barelli, ‘Fi insiste per abbassare pressione fiscale’

agenzia

Roma, 27 ott. “Stiamo affrontando una Legge di Bilancio che opera scelte positive e ha dei punti critici da migliorare seppur in un contesto internazionale socio- economico aggravato dalle drammatiche situazioni conflittuali a poche migliaia di chilometri da noi. Abbiamo un debito pubblico di 3 mila miliardi che pesa notevolmente sul nostro Paese e il Patto di Stabilità europeo ci impedisce di sforarlo ulteriormente, anzi dobbiamo reperire 10 miliardi ogni anno per rientrare nei parametri a noi imposti. La pressione fiscale pesa e come Forza Italia stiamo intervenendo per abbassarla ulteriormente anche a favore dei redditi medi. E poi c’è la crisi demografica che incide tantissimo sui conti e specialmente sull’INPS. In questo contesto, noi dobbiamo lavorare per la crescita, che è la condizione necessaria per consentire il benessere dei cittadini”. Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, nel suo intervento alla convention di Fo presso l’hotel Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo).