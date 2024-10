Manovra: Bellanova (Iv), ‘urgente battaglia unitaria opposizioni su asili nido’

agenzia

Roma, 22 ott “Inaccettabili i tagli agli asili nido che il governo delinea nel piano strutturale di bilancio mandato a Bruxelles. Dopo i grandi proclami a favore delle famiglie, si dimezzano le soglie minime territoriali per gli asili, andando così a colpire chi vive in contesti socioeconomici più complessi, dove il supporto alla genitorialità si rivela essenziale per il benessere delle famiglie e per lo sviluppo dei bambini”. Lo scrive in un post su Facebook la dirigente di Italia Viva Teresa Bellanova.