Manovra: Bergamini, ‘da Fi contributo prezioso per famiglie e imprese’

agenzia

Roma, 16 ott. “La manovra economica approvata in Consiglio dei Ministri e’ nel solco dei principi liberali che caratterizzano la politica economica di questo governo. Il rafforzamento della coesione sociale tramite strumenti a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la conferma dei fringe benefits, più un ventaglio di misure destinate alla famiglia, mettono la persona al centro di questa manovra. In un quadro internazionale difficile, ci sono infatti passaggi coraggiosi come il taglio strutturale del cuneo fiscale e l’estensione alle partite Iva degli sgravi fiscali per le mamme lavoratrici”. Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.