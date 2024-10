Manovra: Bersani a Meloni, ‘se non fai pagare evasori, tocca mettere tasse a chi già paga’

agenzia

Roma, 9 ott. “Meloni dice noi non chiederemo sacrifici. Le rispondo guarda che ci sono milioni di persone che non si curano, giovani sottopagati, povertà abbandonata: tanti li stanno già facendo i sacrifici. Cara Meloni, io ti dico questo: se non fai pagare le tasse a chi non le paga, prima o poi finisci per metterle a chi le paga”. Così Pier Luigi Bersani alla presentazione del libro di Roberto Seghetti a Bologna.

