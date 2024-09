Manovra: Boccia, ‘destra divisa fa pasticci, niente risorse né idee su politica economica’

agenzia

Roma, 16 set. “L’anno scorso sugli extra profitti il governo ha fatto un gran pasticcio, quest’anno mi pare stia ricalcando le stesse orme. Evidentemente si tratta di titoli estivi da ombrellone, poi Fi e Fdi litigano perché hanno idee contrapposte e si arenano. Questa contrapposizione nella maggioranza ha una grave conseguenza, quella della totale mancanza di una politica economica d’insieme. Credo che la destra debba cogliere l’insegnamento dell’anno scorso. Noi non siamo contrari, ma bisogna capire di cosa si sta parlando. Una tassa seria sugli extraprofitti deve riguardare diversi settori, ma mi pare di capire che un’idea non c’é”. Lo ha detto Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, a Sky Economia.