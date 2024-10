Manovra: Boccia, ‘Giorgetti reticente, vogliamo sapere di più su tassa Meloni’

agenzia

Roma, 9 ott. “Siamo insistenti. Vogliamo sapere quali saranno i sacrifici che il ministro Giorgetti ha annunciato. E ieri sera nell’audizione che il ministro ha fatto davanti alle commissioni Bilancio il mistero non è stato svelato”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

“L’unica notizia certa – prosegue Boccia – è che la crescita all’1% più volte propagandata per il 2024 non c’è, come previsto da tutti gli osservatori economici indipendenti. E per il 2025 cosa fa il Governo Meloni? Dopo aver ammesso di aver sbagliato nel 2024 rifà gli stessi errori annunciando una crescita all’1,2% del Pil che sicuramente non ci sarà! Sui tagli che verranno fatti non una parola, tagli che significano meno servizi e meno assistenza. E nemmeno una parola sul riallineamento delle accise, scelta annunciata proprio nel Psb presentato dal governo. Riallineamento che significa più tasse per automobilisti e autotrasporto. E’ ora di fare chiarezza e che il governo metta la faccia sulla ‘Tassa Meloni'”, conclude il capogruppo dei dem.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA