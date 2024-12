Manovra: Boccia, ‘Liris si dimette contro governo o contro Fdi? Parlamento irriso’

agenzia

Roma, 27 dic. “Pensavamo di averle viste tutte a proposito della manovra ma oggi abbiamo toccato vette inaspettate con le dimissioni del senatore Liris da relatore al Senato della Legge di Bilancio. Intanto perché non si capisce cosa voglia dire dimettersi oggi da relatore, dopo che maggioranza e governo hanno deciso di non dare il mandato al relatore stesso. Calpestando ancora una volta e mortificando il ruolo del Parlamento”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.