Manovra: Boccia (Pd), ‘Governo non rispetta il Parlamento, Giorgetti dia dati su spesa’

Roma, 8 ott “Questa sera si svolgerà alla Camera l’audizione, davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, del ministro Giorgetti sul PSB. Mi auguro che in questa circostanza oltre ad illustrare i dati contenuti nel Piano Strutturale di Bilancio, che fanno riferimento al Pil con dati manipolati e nel frattempo smentiti, in negativo, da Bankitalia e UPB, il ministro ci dia qualche numero della Nota di Aggiornamento al Def che non è stata ancora abolita!”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Le modalità di presentazione della manovra sono disciplinate dalla legge di contabilità che è ancora in vigore e indipendentemente da quali accordi il Ministro ha fatto a Bruxelles, serve rispetto per il Parlamento che ancora oggi è all’oscuro di qualsiasi dato riguardante la spesa. Che, dopo quanto affermato dallo stesso Giorgetti, vorrà dire tagli alla spesa e minori servizi”, prosegue.