Manovra: Boccia, ‘togliamo mancette e alimentiamo Fondo non autosufficienti’

Roma, 23 dic. “Quello che è avvenuto in questa manovra ha dell’incredibile. Questa destra non fa nessun investimento sulla sanità pubblica, con la dotazione di risorse per il Fondo sanitario nazionale, in rapporto al Pil, che scenderà al punto più basso degli ultimi anni, al 6,05 %, allontanandoci sempre di più dagli altri Paesi europei. Ma nonostante questo raschiano il barile per spartirsi in maggioranza pochi spiccioli per mance territoriali. Se i senatori che sostengono il Governo avessero un minimo di dignità si ribellerebbero e modificherebbero il testo di questa manovra senza anima e senza prospettive”. Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia.