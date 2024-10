agenzia

Roma, 16 ott. “Dica la verità il ministro Schillaci: non 3,7 miliardi per il 2025, ma soltanto 900 milioni per la sanità pubblica. Un ministro così imbarazzante non lo ricordo. Non io, ma gli elettori di FdI e Lega, indicano sanità pubblica primo problema oggi degli italiani. Mai successo”. Così Stefano Bonaccini sui social.

