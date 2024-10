Manovra: Bonaccini, ‘peggiori in Ue, propaganda cozza contro numeri’

agenzia

Roma, 17 ott. “Come sostengo da tempo. La propaganda della destra cozza contro la realtà. E i numeri non sono di destra o sinistra. La spesa sanitaria pubblica si calcola in rapporto al Pil, non in valori assoluti. Ora siamo i peggiori in Europa”. Così Stefano Bonaccini sui social.

“Il ministro Schillaci si dice soddisfatto. Mentre la qualità della sanità pubblica sprofonda. Basterebbe che il ministro frequentasse il Paese reale e non stesse barricato negli uffici al ministero. Il Governo ci ripensi: servono più risorse al fondo sanitario nazionale e nuove norme per il reclutamento del personale, oggi costretto a turni massacranti. Non possiamo accettare una società nella quale possano curarsi solo i benestanti”.

