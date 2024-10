Manovra: Bonelli-Fratoianni, ‘tassa su banche di Meloni è una truffa’

agenzia

Roma, 16 ott. “Ieri Giorgia Meloni in aula, rispondendo ai nostri interventi, ha detto “vi stupirò, vi sorprenderò. Sulle banche, vedrete che sarò più coraggiosa della sinistra” e in effetti ci ha sorpreso e ci ha scandalizzato: la tassa sulle banche è una truffa. In realtà non c’è nessuna tassa sulle banche o sugli extraprofitti. Sono solo anticipazioni di imposte che lo stato dovrà restituire tra il 2027 e 2029. Scaricano questi debiti alle future generazioni, mentre tagliano la spesa pubblica”. Così Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi Sinistra, in un video sui social.