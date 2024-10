Manovra: Bonelli, ‘Giorgetti e Meloni si rimpallano sacrifici ma preparano tagli’

agenzia

Roma, 12 ott. “Il ministro dell’economia Giorgetti dice che si dovranno fare dei sacrifici. Gli risponde la premier Meloni che invece i sacrifici non si dovranno fare. Ecco, questo è il governo che sta preparando la manovra economica per il nostro Paese, ma una cosa è certa: sono pronti tagli al trasporto pubblivo e alla scuola che già si trovano in situazioni drammatiche. Intanto non c’è una strategia sull’industria automobilistica del nostro paese, visto che Stellantis ha messo in cassa integrazione migliaia di persone. Questo è il presente e, purtroppo. Il futuro del nostro Paese governato da questa destra”. Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA