Manovra: Bonelli, ‘governo Meloni chiede sacrifici a tutti ma tutela ricchi’

Roma, 4 ott. “Il governo Meloni è in stato confusionale e litiga su tutto: da una parte Giorgetti parla di sacrifici per tutti, dall’altra Tajani promette che non verranno aumentate le tasse. Ma la verità è che, come sempre, a pagare saranno i lavoratori, i pensionati e il pubblico impiego, mentre i grandi patrimoni, le banche e le società energetiche restano intoccabili. Il governo sta portando avanti una linea che non fa altro che aumentare le disuguaglianze. Ma non siamo tutti uguali: chi ha di più deve contribuire di più”. Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli.