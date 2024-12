Manovra: Bonelli, ‘ok a legge sceriffo di Nottingham, tagli a servizi e regali a potenti’

agenzia

Roma, 28 dic. “Quella approvata oggi al Senato, con l’ennesimo voto di fiducia, è la manovra economica dello sceriffo di Nottingham: sono riusciti a tagliare i servizi sociali, la scuola e il trasporto pubblico, aumentare l’età pensionabile, nel pubblico impiego, a settant’anni. Contrariamente alla propaganda del governo e della maggioranza questa manovra ammazza la sanita con incrementi dell’1% rispetto a quando già fissato nel 2024: in Italia 2 milioni e 800 mila persone non si possono curare a causa delle lunghe liste di attesa e gli stanziamenti in manovra sono assolutamente insufficienti”. Così Angelo Bonelli parlamentare di Avs e co-portavoce di Europa Verde.