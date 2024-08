Manovra: Bonelli, ‘sarà lacrime e sangue, governo pronto a stop assegno unico’

agenzia

Roma, 29 ago. “Mentre le famiglie sulla soglia della povertà aumentano, il governo Meloni è pronto a smontare l’assegno unico per i figli e procedere a riformare in toto l’assegno unico secondo i desiderata dei sovranisti”. Così Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra.

“Ufficialmente la premier Meloni dice di voler risistemare una misura che ha dovuto subire richiami da parte dell’Unione Europea per l’esclusione dei lavoratori stranieri dal beneficio. La realtà è che Il governo cerca di tagliarla perché pesa sul bilancio dello Stato per 20 miliardi: a conferma che si accingono a varare una manovra lacrime e sangue destinata e che colpirà, ancora una volta, le fasce più deboli della popolazione, lavoratori dipendenti e pensionati in particolare oltre che la sanità e la scuola. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra daremo battaglia perché questa logica non passi”.

