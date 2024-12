Manovra: Braga (Pd), ‘regale di Natale per Salvini, spuntano risorse per il Ponte’

agenzia

Roma, 17 dic “Salvini si fa il regalo di Natale: in un nuovo emendamento alla legge di bilancio, 6 miliardi di euro dei 24 destinati nei prossimi anni alle infrastrutture vengono sottratti per finanziare il Ponte sullo stretto. Opera inutile, costosa e pericolosa che oggi viene finanziata con risorse che potevano essere utilizzate per strade, ferrovie e infrastrutture diffuse”. Lo dice Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

