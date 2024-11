Manovra: Braga (Pd), ‘terreno complicato per la maggioranza, esame non sia sacrificato’

agenzia

Roma, 27 nov “E’ un calendario più razionale, considerando l’importanza della manovra. E’ importante che non ci sia un tentativo di sacrificare il dibattito alla luce delle divisioni della maggioranza. Non ci può essere solo una lettura per mettere la polvere sotto il tappeto. Vedremo se verrà rispettato questo calendario, il terreno della manovra mi pare complicato per la maggioranza”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga sulle decisioni della capigruppo sull’esame alla Camera della manovra.

