Manovra: Calenda, ‘grave incuria con cui Governo affronta problemi’

Roma, 28 dic. La manovra “ha punti che funzionano e punti che non funzionano. Questo Paese non ha più i servizi essenziali -scuola, sanità, sicurezza- e non ha nessun investimento sullo sviluppo. C’è un’incuria nel modo con cui affrontate le cose, che è più grave di ogni altra considerazione, l’incuria che deriva dall’impotenza della politica e dalla scarsità della classe dirigente”. Lo ha affermato il segretario di Azione, Carlo Calenda, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta al Senato dal Governo sulla legge di Bilancio.

