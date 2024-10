Manovra: Cattaneo (Fi), ‘no ad aumenti di tasse’

agenzia

Roma, 4 ott. “I dati sull’economia italiana dicono che lo spread è sotto controllo, la borsa italiana è tra le migliori del mondo e gli investitori fanno a gara per prendere i nostri titoli di Stato. Tutto questo perché il governo è solido agli occhi degli investitori internazionali. Noi non abbiamo dissipato i soldi pubblici ma abbiamo fatto delle scelte politiche tenendo insieme i conti che alla vigilia della terza finanziaria sono solidi e raccolgono la credibilità degli istituti di credito internazionali meglio di ogni altro paese europeo”, dichiara al programma L’Aria che Tira, in onda su La7, il deputato e responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo.