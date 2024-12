Manovra: confermato voto fiducia domani con chiama dalle 11 e dichiarazioni dalle 9:30**

agenzia

Roma, 19 dic. Nonostante il ritardo nella discussione generale di oggi, la conferenza dei capigruppo della Camera ha confermato il calendario per l’approvazione della legge di bilancio. Quindi, in anticipo rispetto alla pausa dei lavori di 24 ore prevista dal regolamento, le dichiarazioni avranno inizio domani alle 9:30, seguite dalla chiama per appello nominale a partire dalle 11.

Dalle 12.30 alle 20 si voteranno i restanti articoli, gli emendamenti e gli odg. Dalle 20 alle 21 ci sarà l’esame della nota di variazione, e dalle 21 fino alle 22:30 dichiarazioni di voto e votazione finale.