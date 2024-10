Manovra: Conte a Meloni, ‘su extraprofitti basta annunci ma schiena dritta’

agenzia

Roma, 15 ott. “Vogliamo un governo con la schiena dritta in grado di far pagare una tassa vera non annunciarla, perché sono due anni che aspettiamo una tassa vera sugli extraprofitti, non briciole. E non solo per le banche, ma anche per le industrie delle armi e le case farmaceutiche”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, nel suo intervento in aula alla Camera dopo la replica della premier, Giorgia Meloni, prima del Consiglio europeo.

