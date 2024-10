Manovra: Conte, ‘a parole ‘stop Fornero’ ora è ‘fine lavoro mai”

agenzia

Roma, 16 ott. “Sulle pensioni, si è partiti dallo stop alla Fornero, con dichiarazioni roboanti, e adesso che sono in maggioranza si stanno caratterizzando per ‘fine lavoro mai’. Le persone più sono anziane più si fa di tutto per trattenerle a lavoro, questo significa che si allontana la prospettiva dell’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani. E con questa manovra si preannuncia anche la conferma di tutti quei tagli alle rivalutazioni delle pensioni dell’anno scorso. Nessuna revisione e rimangono tutte le tasse sui pensionati che l’anno scorso sono state introdotte”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

