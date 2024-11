Manovra: Conte, ‘da M5S proposte contro carovita, basta goffi trucchi Meloni’**

agenzia

Roma, 13 nov. “Lasciamo perdere le distrazioni di massa di Meloni. Noi del M5S in questi giorni abbiamo lavorato giorno e notte per trovare le risorse in Manovra per uno scudo contro il carovita, che aggredisce i cittadini e il loro potere d’acquisto tutti i giorni nell’indifferenza generale”. Così Giuseppe Conte sui social.

“Più 100 euro al mese per le pensioni minime; sostegno al reddito di chi si trova in cassintegrazione in un momento del genere; a chi fa spese sanitarie con la carta, cashback con accredito rapido sul conto delle detrazioni per dare più liquidità ai nuclei sotto un certo livello di reddito e combattere l’evasione; più fondi per la disabilità e un intervento per i caregiver che assistono i propri cari a tutte le ore; salario minimo legale a 9 euro l’ora e intervento per alleggerire il peso delle bollette. Le risorse record che questo Governo concentra sulle armi, la tassa che non vuole imporre sugli extraprofitti di banche e industria militare: prendiamo i soldi da lì per le emergenze reali”.