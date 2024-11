Manovra: Conte, ‘governo pensi a emergenze no a crociate anti-toghe con super miliardari’

agenzia

Roma, 14 nov. “In Italia 200mila bambini che hanno meno di 5 anni vivono in famiglie che non riescono a garantire almeno un pasto proteico ogni due giorni. 1 bambino su 10 ha sperimentato la povertà energetica, vivendo in case non adeguatamente scaldate in inverno. Questa, nei numeri di Save The Children, è la dura realtà di un Paese in cui sono state tagliate le misure contro la povertà con una ferocia e una propaganda inaudita”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un lungo post sui social.