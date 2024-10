Manovra: Conte, ‘Meloni non prenda in giro italiani, visiti ospedali o un Pronto soccorso’**

agenzia

Roma, 18 ott “La spesa in Sanità si calcola rispetto al Pil, Giorgia Meloni può prendere in giro tutta Italia, le mistificazioni stanno a zero. Meloni ha inchiodato la spesa sanitaria al 6,2, siamo tornati al 2007. Piuttosto che fare conferenze stampa edulcorate e compiacenti, vorrei che Meloni potesse visitare un pronto soccorso o un ospedale, ci sono file di due tre anni”. Lo ha detto Giuseppe Conte a L’arie che tira.

