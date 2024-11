Manovra: Conte, ‘su disabili governo si volta dall’altra parte, M5S darà battaglia’

agenzia

Roma, 4 nov. “Non possiamo permetterci di far cadere nel vuoto il grido d’allarme lanciato stamattina dal Forum del Terzo Settore in audizione alla Camera sulle misure che mancano per gli ultimi e le persone con disabilità. In particolare la FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, ha denunciato come i fondi siano del tutto insufficienti a coprire i bisogni delle famiglie, chiedendo più risorse per il Fondo per la non autosufficienza. In Parlamento il M5S sarà al fianco delle organizzazioni nella battaglia per rafforzare il nostro sistema di welfare, con proposte concrete come quella per il riconoscere e sostenere l’attività del caregiver familiare – presentata a mia prima firma – oltre che con un corposo pacchetto di emendamenti in Manovra”. Lo scrive su X il leader del M5S Giuseppe Conte.