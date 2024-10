Manovra, dalle banche un totale di 4 miliardi di euro

agenzia

L'impatto su due anni con rinvio deduzioni Dta e limiti ad Ace

ROMA, 23 OTT – Dal rinvio delle deduzioni sulle Dta, le imposte differite attive delle banche, e il limite per il 2025 dell’utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze Ace, il governo conta di incassare 4 miliardi di euro nel 2025 e 2026. E’ quanto si legge nella relazione illustrativa alla Manovra. In particolare sono previsti 2.541,6 per il 2025 e 1.526,1 per il 2026. Gli acconti saranno recuperati dagli istituti di credito negli anni successi dal 2027 fino al 2030.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA