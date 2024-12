Manovra: Damante (M5s), ‘aumenti per ministri? Imbarazzante rimpallo di responsabilità’

agenzia

Roma, 16 dic. “Una norma infilata nella legge di bilancio che raddoppia gli stipendi di ministri e sottosegretari non parlamentari, e improvvisamente nessuno ne sa nulla. Salvini dice di non aver seguito la vicenda, Valditara non intende usufruirne, Schillaci si affida al Parlamento, Giuli rimane in silenzio e Giorgia Meloni evita persino di affrontare l’argomento. È questa l’idea di trasparenza e responsabilità del governo di centrodestra? La cosa più grave è che tutto questo avviene mentre il Paese è in forte sofferenza con i salari che restano bassi e le famiglie che fanno i conti con l’inflazione galoppante. Il centrodestra, però, trova il tempo per prendersi cura delle proprie tasche, con una manovra che spudoratamente ignora i veri problemi degli italiani”. Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle in commissione Bilancio Ketty Damante.