Manovra: Damiani (Fi), ‘tasse non saranno aumentate, mantenuti impegni con italiani’

Roma, 16 ott. “Avevamo promesso agli italiani che non avremmo aumentato le tasse e abbiamo mantenuto l’impegno con questa manovra finanziaria. In più vengono destinate risorse economiche a sostegno dei redditi medio bassi per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, per le famiglie numerose e per la natalità. Si rende strutturale anche il taglio del cuneo fiscale come vengono accorpate le aliquote Irpef, che scendono dal 35% al 33% per il ceto medio. Inoltre è stato riproposto un fondo da 100 milioni di euro per gli straordinari delle forze di polizia e dei vigili del fuoco”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Dario Damiani a Rainews24.

