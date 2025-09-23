Manovra: Fi incontra Abi, ‘contrari introduzione nuove tasse’

agenzia

Roma, 23 set.-“Nel quadro degli incontri con le associazioni di categoria e i sindacati in vista della prossima legge di bilancio, e alla luce dei nuovi assetti del sistema bancario, oggi Forza Italia ha incontrato al Senato una delegazione dell’Associazione bancaria italiana, guidata dal presidente Antonio Patuelli, per esaminare l’andamento dell’economia e del sistema creditizio. All’incontro hanno preso parte i capigruppo al Senato e alla Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, il responsabile economico, Maurizio Casasco, il responsabile dei dipartimenti, Alessandro Cattaneo, il capogruppo in commissione Bilancio a Palazzo Madama, Dario Damiani”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Forza Italia.