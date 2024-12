Manovra: Foti, ‘giusto equiparare gli stipendi dei ministri’

agenzia

Roma, 16 dic. “Io credo che sia una cosa di buon senso, perché non è giusto pagare un ministro meno di un altro, a parità di funzioni e responsabilità, solo perché uno non è eletto in Parlamento. A maggior ragione con un ventaglio così ampio di incompatibilità con altri incarichi, che penalizza soprattutto i ministri tecnici”. A dirlo, in un’intervista alla Stampa, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, già capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, commentando la norma, inserita in manovra, che equipara l’assegno dei ministri e dei sottosegretari non eletti a quello dei colleghi parlamentari.