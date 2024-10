Manovra: Foti, ‘nessuna nuova tassa, sinistra canti quanto vuole’

agenzia

Roma, 16 ott. “Alla faccia della sinistra canterina, nessuna nuova tassa per gli italiani. Schlein alias Cassandra oltre a paventare scenari oscuri, tra cui aumento delle accise, non ne azzecca una. Il governo Meloni, ormai da inizio mandato, mette al centro famiglie, imprese e lavoratori. La prossima Legge di bilancio sarà come sempre una manovra oculata, pensata per i cittadini, con la riduzione strutturale delle tasse sui lavoratori. Confermato infatti il taglio del cuneo fiscale e l’accorpamento delle aliquote Irpef su tre scaglioni”. Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.