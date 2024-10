Manovra: Fratoianni, ‘domani in piazza contro povertà’

agenzia

Roma, 16 ott. “Fin dal primo giorno Meloni e la destra hanno indetto una guerra contro i poveri invece che contro la povertà. Un attacco contro milioni di persone che pur lavorando sono povere, contro chi si trova in grande difficoltà e non per sua scelta, contro tutte quelle famiglie che tra affitto, bollette, spesa quotidiana e imprevisti, con un costo della vita che non accenna a ridursi, non ce la fanno a far quadrare i conti”. Così Nicola Fratoianni di Avs.